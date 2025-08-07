政府与党政策懇談会であいさつする石破首相（手前）＝7日午前、首相官邸政府は7日、政府与党政策懇談会を官邸で開き、2026年度予算編成の方向性を示す概算要求基準の素案を自民、公明両党に提示した。物価高対策を含む重要政策の推進に充てる「裁量的経費」は25年度予算の2割増とする方針だ。石破茂首相は懇談会で、予算には「経済、物価動向を適切に反映する」と述べた。各省庁は概算要求基準を目安とし、必要とする経費を8月