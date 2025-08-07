私はカホ。先日、都会で暮らす弟のショウが奥さんであるカレンさんと幼い息子ケイくんを連れて地元へ帰省してきました。私は地元で人気のブッフェ式レストランへ案内し、両親やうちの子たちも一緒に食事を楽しんだのです。ただショウからは後で文句を言われてしまいました。お皿に山盛り料理を取るような品のない実家に、カレンさんがびっくりしたのではないかと……。しかしカレンさんに連絡するとそれは誤解だとわかりました。シ