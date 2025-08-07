韓国のスーパーマーケット気分が、日本で味わえる♡全国のPLAZA・MINiPLAでは、2025年8月7日(木)～28日(木)まで、韓国発の注目スナックが集まる「ALL EYES ON KOREAN SNACKS」を開催中。人気のNo Brand(ノーブランド)シリーズをはじめ、日本初上陸やPLAZA限定・先行販売アイテムも多数登場！目でも舌でも楽しめる、韓国気分満点のラインアップをぜひお見逃しなく♪ 韓国発「No Brand」