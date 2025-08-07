2025年8月7日の『徹子の部屋』にタレントのサヘル・ローズさんが登場。東海大学を卒業したサヘルさんが、進学の夢をかなえるにあたって恩師から受けた励ましについてあらためて語る予定です。そこでサヘルさんが人生を振り返った記事を再配信します。*****タレント活動のほか、俳優として舞台にも立つ、イラン生まれのサヘル・ローズさん。国際人権NGOの活動では親善大使を務めるなど、さまざまな分野で活躍していますが、戦禍で困