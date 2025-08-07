大谷翔平はポストシーズンで2023年WBCの再現なるか？photo by Getty Images後編：大谷翔平＆ドジャース２年連続世界一への布石前編〉〉〉打撃コーチが説明する「二刀流」のルーティンと打撃成績停滞の理由【トレード期限で大きな動きを見せなかった背景】今季のメジャーリーグは大混戦の様相を呈している。昨季の覇者ロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグ西地区首位を走ってはいるものの、シーズン後半にかけてやや停滞気味