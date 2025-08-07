吹奏楽の全国大会などで活躍する福岡県内外の7団体による「福岡ゴールドブラスコンサート’25」（そして株式会社イベント事業部主催）が9月23日、福岡市・天神の福岡市民ホールで開かれる。学生時代に吹奏楽を経験した同社社長の臣霧ノ介（おみきりのすけ）さんが昨年、初めて企画。好評だったため「上質な吹奏楽を、さらに多くの人に楽しんでほしい」と、昨年より出演団体を増やし、2部に分けて催す。正午開演の1部は九州産業