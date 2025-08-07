■公園でママ友と再会！自分の意見を伝えると…公園で再び美月さんと顔を合わせました。まるで何事もなかったかのように笑いかけてくる彼女に、私は静かに声をかけました。「美月さん、ちょっと話せる？」「うん？なになに、また何かお願いある？（笑）」私は微笑みながら、でもはっきりと首を振りました。「……ごめん。もう、蓮くんを預かることはできない。綾香もまだ小さいし、私自身も無理してた部分があった」■ママ友同士の