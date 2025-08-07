劇団四季は7日、公式サイトを更新。この日上演されるミュージカル「キャッツ」仙台公演の開演時間を15分遅らせると発表した。公式サイトを通じ、「本日8月7日（木）13時30分開演予定の『キャッツ』仙台公演（東京エレクトロンホール宮城）につきまして、公演の準備に時間を要するため、開演時間を遅らせていただきます」と発表。午前10時の段階として「開演を15分遅らせていただき、13時45分からの上演を見込んでおります」