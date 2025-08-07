◆欧州ＣＬ予選３回戦・第１戦（６日、ロッテルダムほか）各地で第１戦が行われ、日本代表ＦＷ上田綺世、同ＤＦ渡辺剛が所属のフェイエノールト（オランダ）はホームでフェネルバフチェ（トルコ）に２―１で先勝した。ベルギー１部ヘントから加入し、公式戦デビューを飾った渡辺はセンターバックでフル出場。上田は先発し、後半３２分までプレーした。試合は１―１で迎えた終了間際にムサが決勝点を挙げた。また、ザルツブルク