☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝宮城楽天は６日も勝ってオリックスに２連勝。４番に入った浅村が６回の第３打席で左前安打を放ち、１軍昇格後初安打となった。浅村が１軍で安打を放ったのは６月２２日の広島戦（マツダ）以来４５日ぶり。今年は５月に通算２０００安打に到達したが、今度はあと２と迫る通算３５０二塁打到達への期待がかかる。浅村が３５０二塁打を達成すれば２４年５