俳優の鈴木亮平（４２）が公開中の主演映画「ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（松木彩監督）で救急救命医の喜多見幸太を好演している。２０２１年にＴＢＳ系ドラマとして始まった人気シリーズ劇場版第２弾。「手術シーンはアクション」という松木監督の意向を踏まえて「時代劇の殺陣を意識してダイナミックに見せることを心掛けました」と語る。刀を手にした侍のように華麗にメスを操る鈴木に注目だ。（有