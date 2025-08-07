タレントの小島瑠璃子が親しい有名人との近影を披露した。７日までに更新したインスタグラムで「星屑スキャットの２０周年ライブへ伺ってきました！」と書き出し、「ミッツさんとはヒルナンデス！のレギュラーでご一緒したことがキッカケで仲良くさせていただいています。最初は、私が１９歳の頃でした（１２年前！？）ミッツさんが大好きで仕事の時もプライベートでも周りをうろちょろしていました」とミッツ・マングローブと