肥薩おれんじ鉄道などによりますと、7日午前5時ごろ、川内駅内のレールを定期点検したところ異常が見つかりました。 レール交換のため肥薩おれんじ鉄道の川内駅と西方駅との間で運転を見合わせています。 午前9時15分時点で運転再開の見込みは立っていないということです。 ・ ・ ・