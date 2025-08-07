◇インターリーグナショナルズ2×―1アスレチックス（2025年8月6日ワシントンDC）ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠でのアスレチックス戦に7回途中から4番手で登板。1回1/3を投げ、無安打1四球無失点だった。1―1の7回2死からマウンドに上がり、最初の打者・カーツを四球で歩かせた。それでも次打者・ルーカーを二飛に打ち取り、この回は無失点。イニングをまたいだ8回も続投し、ブルデ