アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領との首脳会談について、「近いうちに行われる可能性が高い」と話しました。アメリカトランプ大統領「きょう、我々はプーチン大統領と非常に良い話ができた。近いうちに首脳会談が行われる可能性が高い」トランプ大統領は6日、プーチン氏との会談についてこのように述べましたが、具体的な場所や時期は決まっていないとしています。一方、アメリカのウィットコフ特使とプーチン