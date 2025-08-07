【北京共同】中国新疆ウイグル自治区イリカザフ自治州の観光地で6日、つり橋のケーブルが切れて橋が傾く事故があり、29人が落ちて、うち5人が死亡した。2人が重傷、22人が軽傷を負った。地元当局が事故原因を調査している。新華社が7日、報じた。香港メディアによると、夏休みで多くの観光客が訪れており、観光客は橋の下を流れる川に落ちた。