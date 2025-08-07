「NISHIKI」の使用イメージ Brise Audioは、新イヤフォンケーブル「NISHIKI」と「NISHIKI 8-wire」を8月7日に発売する。同ブランドの10周年を記念した、技術的集大成モデルで、世界限定100本のハイエンドモデル。長さはどちらも1.2mで、実売価格はNISHIKIが400,000円前後、PentaconnEarモデルのみ410,000円前後。NISHIKI 8-wireは650,000円前後で、PentaconnEarモデルが660,000円前後。どちらも受注生産。 「NI