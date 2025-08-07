歌手華原朋美（50）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。最新の顔ドアップショットを公開した。華原は6日夜の更新で「ねまーす」と、☆の絵文字を5つ添えてつづった。そして、すっぴんと思われる顔をアップで撮った写真を掲載。ほっそりした顔のラインが際立っている。この投稿に対し「どうやってダイエットされましたか？」「メッチャ痩せたねぇ」「ええー！！！！！さらに痩せましたね可愛いぃ」「憧れの朋ちゃん」「めっちゃ