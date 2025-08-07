スイッチ2タイトルの新情報が公開された。スクウェア・エニックスの新作など盛り上がる要素もあったものの、気になる部分もある（筆者撮影）【写真で見る】マウス操作が特徴の『マリオペイント』も配信に。標準でマウス操作に対応したスイッチ2ならではといえるが…人気のNintendo Switch 2（以下、スイッチ2）もいくらか普及が進んできたようである。ゲリラ的ではあるが店頭販売するケースも増えてきており、少し落ち着きを見せて