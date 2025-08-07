伊勢半は8月8日、「キスミービューティアップハンドクリーム」（1,320円）を発売します。■オイルラップ効果で乾燥によるトラブルも防ぐ！同商品は、保湿しながら手をきれいに見せる美容液成分85％配合のハンドクリーム。白浮きしない自然なトーンアップ感を演出する美肌ヴェール処方を採用しており、くすみ・シワ・凹凸の補正をかなえます。さらに、しっとりうるおいが持続するオイルラップ効果で乾燥による手荒れやささくれ