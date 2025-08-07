東海道・山陽新幹線「のぞみ」は、2025年のお盆も全車指定席です。東京〜博多間の全「のぞみ」が対象東海道・山陽新幹線の「のぞみ」が、利用の多いお盆の期間、全車指定席に変わります。東海道・山陽新幹線の車内（画像：写真AC）。「のぞみ」は通常、1号車と2号車が普通車自由席ですが、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の「3大ピーク期」は自由席がなくなり、全車指定席に変わります。JR東海によると、これまで実施した3