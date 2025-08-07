台湾メディアの民視新聞網は6日、ファウンドリ（半導体受託生産）世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）の機密情報を不正取得した疑いで元従業員ら3人が拘束された件で、東京エレクトロンの現地拠点が台湾当局の捜索を受けたと報じた。問題の機密情報は2ナノメートル技術に関するもので、記事によるとTSMCの元エンジニアは東京エレクトロンに転職後、在職中のエンジニア2人と連絡を取って製造工程の機密情報を入手したとされている