東芝テックは大幅安。６日取引終了後、これまで未定としていた２６年３月期連結業績予想について売上高を前期比４．７％減の５５００億円、営業利益を同４０．７％減の１２０億円と発表した。米関税による市況悪化やコストアップなどの影響を織り込んだ。配当予想は引き続き未定のままとした。大幅減益見通しを嫌気した売りが出ている。 出所：MINKABU PRESS