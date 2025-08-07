ウェーブロックホールディングスがマド開け急騰、一時７％を超える上昇で６８４円まで駆け上がった。防虫網のトップメーカーで、農業資材にも展開しており、農業分野への国策支援が強化される方向にあるなか、関連有力株として頭角を現している。同社は農作物を守る遮光・遮熱ネットなどをはじめアグリ関連ビジネスに傾注する構えを示しており、ニーズ獲得が期待される。足もとの業績も好調を極め