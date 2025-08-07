シスメックスは急落。６日取引終了後、４～９月期連結業績予想について売上高を２５２５億円から２４００億円（前年同期比１．０％減）へ、営業利益を４４５億円から３６０億円（同１９．１％減）へ下方修正すると発表。これがネガティブ視されている。 日本や中国地域での売上高が想定より軟調なことが要因。第３四半期以降の回復を見込むため通期予想は据え置いた。 出所：MINKABU PRESS