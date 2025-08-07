いやぁ〜、しびれましたね。本当にボートレーサーやってて良かったです。徳山ＳＧオーシャンカップで優勝することができました。ＳＧを取ったということより、こんなに周りの人たちが喜んでくれるのか、って驚いています。優勝戦の声援もすごかったですし、ゴールした後の「ニシヤマ」コールもちゃんと聞こえてました。水神祭の時も多くのファンの皆さんがスタンドに残ってくれました（泣く）。本当にありがとうございます。そ