午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４９、値下がり銘柄数は４０２、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に保険、銀行、小売、情報・通信など。値下がりで目立つのは海運、機械、繊維など。 出所：MINKABU PRESS