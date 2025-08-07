【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは6日、イスラエルが検討するパレスチナ自治区ガザの「完全占領」計画について、トランプ米大統領が反対していないと報じた。イスラエル政府の意思決定に、トランプ氏は介入しない方針だという。米政府関係者らの話としている。トランプ氏は5日、イスラエルによるガザ占領を支持するかどうかを記者団に問われたが「イスラエル次第だ」と述べるにとどめ、賛否を明言していなかっ