フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）がイングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンに所属する日本代表ＤＦ菅原由勢（２５）を獲得候補に浮上したことに、地元メディアは「笑いが止まらない」と伝えた。フランスメディア「ＰＳＧＴＡＬＫ」によると、昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を制覇したＰＳＧはモロッコ代表ＤＦアフラク・ハキミのバックアップを欲しており菅原が浮上しているという。「