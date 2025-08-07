メッツのファン・ソト外野手（２６）が６日（日本時間７日）に敵地クリーブランドでのガーディアンズ戦の９回一死に中堅へ２６号ソロを放ち、ノーヒットノーランの夢を砕いた。チームは１―４で敗れたが、貴重な一発だった。ガーディアンズの右腕ウィリアムズは８回を終えて、ノーノー投球。３四球を与えたのみだった。４―０の９回、先頭リンドアをカーブで空振り三振に打ち取るとシティ・フィールドのファンは偉業達成を確信