友人に「旅行費の特別な積み立てがある」などとウソを言い、およそ5300万円をだまし取ったとして40歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された横浜市の無職・三浦美雪容疑者は2020年からおよそ2年間で、地元の友人の40代女性に「旅行費がキャッシュバックされる特別な積み立てがある」「旅費で出費しても上乗せして補てんされる良い制度です」などとウソを言い、205回にわたりおよそ5300万円をだまし取った疑いが持たれ