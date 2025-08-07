中国はトランプ関税で特に大きな影響を受けるブラジル産コーヒーに対して市場を開放している/Adriano Machado/Reuters（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領が発表したブラジルから米国への輸入品に対する５０％の関税が６日から発効した。中国はこの機を逃さず、トランプ関税で特に大きな影響を受けるブラジル産コーヒーに対して市場を開放している。在ブラジル中国大使館は、中国のフードデリバリー大手、美団（メイトゥアン