「全国高校野球選手権・１回戦、横浜（降雨中止）敦賀気比」（７日、甲子園球場）大会第３日午前の２試合は雨天のため、４日目夕方の部に順延となった。室内練習が行われ、春の王者・横浜は村田浩明監督（３９）は雨天順延を「雨には勝てないし、うちにとっては恵みの雨。もう一日準備できることはプラスしかない」と前向きに捉えていた。酷暑回避にも夕方開始はさらなる歓迎材料になる。６日の第１試合では仙台育英の選手２