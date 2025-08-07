◆トランプ関税の霧が晴れ、自信を取り戻した米国企業のトップたち 先週末に発表された7月の米雇用統計で、就労者数の直近3カ月の平均がコロナ禍後の最低水準となり、米国株マーケットにとっては久々にネガティブなサプライズをもたらした。これによって当日のS＆P500種指数は1.5％超、ナスダック総合指数は2％を超える下落率となった。現時点では株価も落ち着いているが、問題なのは過去のデータが大幅に下方修