原菜乃華、マイカ ピュ 原菜乃華、マイカ ピュが６日、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演。『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』スペシャルステージでランウェイを歩いた。ランウェイ前には、報道陣による囲み取材に応じた。原は、マイカを「とても親しみやすい」とほっこり。そのマイカから指輪をプレゼントされ