元SKE48でグラビアでも活躍中の北野瑠華が、きょう7日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』9月号 限定版（ワン・パブリッシング）の表紙を飾っている。【表紙カット】インパクト大のショットを披露した北野瑠華ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野が、同誌でインパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさを披露している。裏表紙には、高校卒業後の成長が著しい白濱美兎が登場