●健太郎への告白シーンで喜びの涙「結ばれるまでが本当に長かったなと」 現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華。4日から放送されている第19週では、メイコが思い続けてきた辛島健太郎(高橋文哉)と再会し、告白、結婚、さらに、2児の母になるという怒涛の展開が描かれた。原にインタビューし、メイコの人生の転機をどのよ