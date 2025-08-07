アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が、きょう7日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』9月号（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【表紙カット】夏らしい水色ワンピで涼しげな五百城茉央夏をテーマにした今回のグラビアは、川辺での水浴びからスタート。涼しげな水色のノースリーブワンピース姿を皮切りに、白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートでスイカを頬張るなど、夏らしいシーンが連続