北陸では7日(木)明け方に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降りました。低気圧や前線の影響で、西日本から北日本の日本海側を中心に大雨のおそれがあります。7日午前3時の天気図です。東北の西、日本海に低気圧があり、中心から南西に向けて寒冷前線がのびています。前線付近では、発達した雨雲が日本海側の地域の沿岸付近に広い範囲でかかっています。日本海側では雨の降るところが多く、北陸ではとくに激しい降り方になって