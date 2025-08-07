7日の明け方、石川・加賀地方で線状降水帯が発生しました。金沢では午前3時前までの1時間に67.5ミリの非常に激しい雨が降りました。市内では道路の冠水などが起きています。大雨などで目の前の道路が冠水している場合、どのような点に注意して運転すればよいか、JAFに話を伺いました。※取材は2024年9月時点のものですアンダーパスが冠水…基本は「引き返す」JAF（日本自動車連盟）石川支部によりますと、2023年度に冠水や浸水、水