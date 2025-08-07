JR西日本によりますと、北陸新幹線は北陸地方の大雨の影響で現在長野と金沢の間の上下線で運転を見合わせています。新高岡と金沢の間に加えて、黒部宇奈月温泉と富山の間の雨量計が規制値に達したもので、運転再開は当初、午前11時半頃見込んでいるということです。