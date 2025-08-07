元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が６日、Ｘを更新。日本保守党の百田尚樹氏が国会中に居眠りしていたことに激怒したが、これに実業家の堀江貴文氏が反論した言い分に納得し、ある条件を前提に「居眠りした百田氏の言い分を認めるわ」とつづった。百田氏は、国会中に居眠りをしていたと指摘されたことを受け「２４８人、１人１人名前呼ばれて投票（長い道を歩いて行く）、それが終わったら長い時間かけて集計。しかも、これが２回