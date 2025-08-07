AIモデルのClaudeを開発するAI研究開発企業のAnthropic（アンソロピック）は8月7日、東條英俊氏を日本法人の代表執行役社長に任命したことを発表した。東條氏は7月31日まで、Snowflake日本法人の社長執行役を務めており、8月1日にはSnowflakeの社長交代に伴う会見に登壇しており、「退任は自ら申し出た」と語っていた。.