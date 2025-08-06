とちぎテレビ 休暇や帰省など外出が増えるお盆の時期を前に、栃木県警とネクスコ東日本は６日、高速道路上で車両の逆走が発生したことを想定した訓練を行いました。 この訓練は、今年４月、那須塩原市の東北自動車道上り線で３人が死亡、１１人が重軽傷を負った逆走多重事故の発生を受け、事故の起きた那須インターチェンジ周辺で初めて行われたものです。訓練には、栃木県警と高速道路を管理するネクスコ東日本の関