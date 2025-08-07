きょうの県内は未明から断続的に激しい雨が降っていて、県内に大雨洪水警報や土砂災害警戒情報が出ています。午前9時40分、小矢部川に河川氾濫危険情報が出されました。高岡市長江の観測所では氾濫危険水位に到達しました。小矢部川では堤防決壊などによる氾濫の恐れがあります。午前9時45分時点で高岡市では福岡町上向田、福岡町西明寺、福岡町上野の126世帯345人に対し警戒レベル4の避難指示が出ています。高岡市福岡町土屋にあ