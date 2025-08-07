6日、能代市の支援学校のリンゴの木にクマのものと思われる爪痕が見つかりました。リンゴの実の数も減っていたということです。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、6日午前11時半ごろ、能代市真壁地トトメキ沢の能代支援学校にあるリンゴの木にクマのものと思われる爪痕が見つかりました。リンゴの実も数十個減っていて、クマによる食害とみられています。猟友会が箱わなを設置したということです。