東京ステーション開発は、東京駅一番街「東京ラーメンストリート」に味噌ラーメン店「みそきん」を8月7日に開業する。「みそきん」は動画クリエイターHIKAKIN氏が監修したカップ麺で、累計販売数は2,000万食を超えているという。店舗では豚骨と鶏がらを別々に炊き出すスープに新潟白味噌を軸とした特製ダレを合わせる。看板メニューの「味玉みそきん」（1,380円、税込）は、生姜、ニンニク、すり胡麻を注文ごとに加えて鍋で熱を入