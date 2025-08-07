第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）は７日、天候不良が予想されるため、午前の部（横浜ＶＳ敦賀気比、高知中央ＶＳ綾羽）が中止となった。横浜ナインは甲子園の室内練習場で２時間、汗を流した。中止に伴い、８日の夕方の部を新設し、中止となった横浜ＶＳ敦賀気比は第３試合（１６時１５分から）になる。村田浩明監督（３９）が打撃投手を務めるなど、活気あふれる雰囲気の中、練習は行われた。「気持ちのリセットをし