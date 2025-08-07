奈良・東大寺で行われた、大仏のほこりを隅々まで払う夏の恒例行事「お身拭い」＝7日午前奈良市の東大寺で7日朝、本尊の国宝・盧舎那仏（大仏）のほこりを隅々まで払う「お身拭い」があった。夏の恒例行事で、1年分の全身のほこりが落とされ、本来の黒い輝きを取り戻した。僧侶や関係者ら約170人が早朝から湯屋で身を清め、白装束に身を包んで準備。大仏の魂を抜く法要「撥遣」や読経の後、天井からつるしたゴンドラに乗り、高