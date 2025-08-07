石川県と気象台は、7日午前9時45分に、土砂災害警戒情報を津幡町に発表しました。また七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。〈概況〉降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。〈とるべき措置〉避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方